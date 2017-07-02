NBA》爵士開4年15.9億 留澳洲籍前鋒英格斯

澳洲籍前鋒英格斯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據ESPN名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，爵士澳洲籍前鋒英格斯（Joe Ingles）將續留球隊，並簽下一紙4年5200萬美元（約新台幣15.9億）元的合約。

英格斯本季出賽82場，平均上場時間為24分，繳出場均7.1分、2.7助攻、3.2籃板、1.2次抄截，三分球命中率有4成41。他在今年季後賽出賽11場，有場均6.5分、3.3助攻、2次抄截、0.5次阻攻的優異表現。

沃納洛斯基撰文指出，現年29的英格斯與海沃德（Gordon Hayward）相當友好，兩位的經紀人都是巴特斯特恩（Mark Bartelstein）。海沃德預計美國時間週日將與熱火、塞爾提克會面，不確定是否會續留爵士。

英格斯與海沃德（左）相當友好。（歐新社）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友