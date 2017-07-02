MLB》一睹兒子初登板 紅襪總教練請假赴堪薩斯
2017/07/02 11:30
紅襪總教練J.法瑞爾。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪總教練J.法瑞爾（John Farrell）今天未出現在紅襪與藍鳥的比賽中，而是飛往堪薩斯觀賽，想一睹兒子L.法瑞爾（Luke Farrell）大聯盟初登板風采，可惜先發僅2.2局就掉5分退場。
L.法瑞爾開局就讓雙成明星二壘手多齊爾（Brian Dozier）擊成飛球出局，並對下一棒飆出三振拿下大聯盟生涯首K，不過2局上滿壘時連續投出2次保送送給對手2分，3局上面對首棒沙諾（Miguel Sano）被轟出陽春砲，又遭凱普勒（Max Kepler）長打攻佔二壘，2出局後接連被敲2安打失2分退場。
接手的史壯姆（Matt Strahm）沒能守住，被多齊爾擊出安打帶有1分打點，這分同樣是L.法瑞爾的責失，不過皇家打線4局後爆發，最終以11：6贏球，也幫助L.法瑞爾解套。
「他對於這場比賽掙扎了好幾天。」紅襪板凳教練迪薩辛納（Gary DiSarcina）表示，「他想留在波士頓，因為這是他的職責，不過總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）認為這是他值得驕傲的時刻，同意且祝福他前往堪薩斯。」
L.法瑞爾。（美聯社）
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