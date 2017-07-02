NBA》詹皇不高興？ 美媒爆他沒積極幫騎士招募球星
2017/07/02 11:29
詹姆斯。（資料照，法新社）
〔記者林子翔／綜合報導〕NBA自由市場從美國時間7月1日開市，各球隊積極找人補強，但ESPN爆料，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在這個休賽季至今，還沒有積極為騎士隊招募頂級球星。
ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）撰文指出，根據消息來源透露，詹姆斯沒有很積極幫騎士隊招募頂級球星，他近期花時間參加太陽隊一哥布雷德索（Eric Bledsoe）的婚禮，因為他與詹姆斯的經紀人都是保羅（Rich Paul）。
騎士老闆吉伯特（Dan Gilbert）因與前總管葛瑞芬（David Griffin）對於球隊未來的理念不和，因而分道揚鑣，這與詹姆斯的立場相左，讓他相當失望。詹姆斯在明年夏天擁有球員選擇權，屆時可能會先變成自由球員，尋求更大合約。
另外，騎士剛以1年230萬美元簽下西班牙35歲老控衛卡德隆（Jose Calderon），作為明星後衛厄文（Kyrie Irving）的替補，球隊也鎖定灰熊大前鋒藍道夫（Zach Randolph）作為補強重點。
詹姆斯。（資料照，法新社）
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