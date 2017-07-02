MLB》洋基超級大物輩出 紅髮菜鳥處女秀開轟寫紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基外野傷兵滿營，日前初登大聯盟的22歲外野手佛勒（Dustin Fowler）首局守備太拚撞斷髕骨肌腱，尚未站上打擊區就提前報銷，洋基趕緊拉上另一名22歲大物新秀佛雷瑟（Clint Frazier），今天初登板表現技驚四座，單場4支2，包括一發陽春砲，他也成為隊史自1969年的艾利斯（John Ellis）之後，處女秀就開轟的最年輕打者。

佛雷瑟去年透過米勒（Andrew Miller）交易案來到洋基，百大新秀排名第24，洋基農場季前排名第3，比排名第5的「法官」賈吉（Aaron Judge）評價還要來得高，曾因帥氣的紅髮在春訓吸引目光，但最後在洋基要求下無奈剪掉。

佛雷瑟大聯盟處女秀首打席遭到三振，但在6上第2打席敲出二壘安打，生涯首安馬上出爐，洋基該局也吹起反攻號角，單局狂灌5分逆轉戰局，他在7局上再補上一發陽春砲，讓在場邊觀賽的家人欣喜若狂，他以22歲又298天成為隊史自艾利斯之後，最年輕在處女秀開轟的打者。艾利斯當年在1969年以20歲又269天完成這項壯舉，至今無人能破。

握有3分領先的洋基在8局下風雲變色，蓋提斯（Evan Gattis）率先開轟，古利爾（Yuli Gurriel）補上一支清壘的致勝二壘安打，單局轟下4分，太空人終場以7：6逆轉擊敗洋基。

佛雷瑟。（法新社）

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