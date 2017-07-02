高球》KPMG女子PGA錦標賽第3回合 龔怡萍衝上並列第7

龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕女子高爾夫大賽KPMG女子PGA錦標賽今天打完第3回合，台灣女將龔怡萍以208桿衝上並列第7。南韓崔琦拉和美國丹妮兒．姜同以203桿並列領先。

大賽第3回合推進日，場上出色好成績卻不多，只有南韓「小叮噹」申智愛打出7個博蒂、無柏忌的64桿，總計205桿，排名直衝第3。

曾是世界球后的申智愛，在美國LPGA巡迴賽留11勝紀錄，包括2場大賽冠軍在內，2014年突然決定離開美國，回到日本LPGA拚戰，又拿了10勝。過去3年多只參加過4次女子大賽，今天她打得很有競爭力，明天若能再有低桿數，甚至有機會再奪大賽冠軍。

安妮兒．姜今天以5個博蒂、2個柏忌的68桿完賽，她在第12洞攻果嶺打得太偏左，落在果嶺外的長草坡下，第3桿又失擊沒救上果嶺，眼看著至少要吞柏忌，她竟然靠短切球進洞保Par，最後她以總計203桿依舊並列領先。

只是並列的對手換成崔琦拉，她以7個博蒂、無柏忌的67桿完賽，同樣低於標準桿10桿，兩人將全力爭奪這場大賽冠軍。

衛冕的加拿大年輕好手韓德森，在加拿大國慶日這天打出69桿，以206桿排名第4，也還有機會在大賽連霸。原本並列領先的金世英則打出72桿，和梁熙英並列第5，都是207桿。

台灣女將龔怡萍則以4個博蒂、2個柏忌的69桿完賽，總計208桿上升到並列第7。明天若能維持6字頭桿數，有機會打出近8年來在女子大賽第1次前10名成績。

台灣女將徐薇淩和李旻今天都是博蒂、柏忌各打3個，以平標準桿71桿完賽，徐薇淩總計212桿並列36名，李旻214桿並列48名。

徐薇淩。（資料照，記者趙新天攝）

李旻。（資料照，記者趙新天攝）

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