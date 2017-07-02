MLB》球太「彈」 史坦頓美技沒了變全壘打（影音）
2017/07/02 12:10
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今天在與釀酒人的比賽中，面對桑塔納（Domingo Santana）擊出的右外野全壘打，差點就完成美技接殺，可惜最終球進手套彈出來，史坦頓也懊悔不已。
馬林魚開局雖然率先攻下2分，不過2局下釀酒人進攻，首棒打者蕭（Travis Shaw）獲得保送，桑塔納轟出剛好越過大牆的全壘打追平比分，也帶起釀酒人攻勢，單局狂下7分最終以8：4力退馬林魚。
史坦頓。（法新社）
史坦頓相當懊惱（右）。（法新社）
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