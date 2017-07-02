今日MLB戰績

2017/07/02 12:54

太空人逆轉洋基，穩坐聯盟龍頭。（美聯社）

雙城10：5皇家

水手0：4天使

道奇8：0教士

洛磯2：6響尾蛇

紅襪7：1藍鳥

印地安人4：7老虎

遊騎兵10：4白襪

皇家11：6雙城

勇士4：3運動家

光芒10：3金鶯

巨人2：1海盜（11局）

小熊3：5紅人

馬林魚4：8釀酒人

費城人6：7大都會

印地安人4：1老虎

國民1：2紅雀

洋基6：7太空人

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