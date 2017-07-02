今日MLB戰績
2017/07/02 12:54
太空人逆轉洋基，穩坐聯盟龍頭。（美聯社）
雙城10：5皇家
水手0：4天使
道奇8：0教士
洛磯2：6響尾蛇
印地安人4：7老虎
遊騎兵10：4白襪
勇士4：3運動家
光芒10：3金鶯
巨人2：1海盜（11局）
費城人6：7大都會
印地安人4：1老虎
國民1：2紅雀
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