NBA》奪冠功臣必留 勇士以3年14.6億續約小AI

伊古達拉。（資料照，美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕勇士近3年奪2冠的重要功臣伊古達拉（Andre Iguodala），ESPN名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，勇士將以3年4800萬美元（約新台幣14.6億元），簽回這名33歲好手。

先前曾傳出伊古達拉為了尋求大約，與馬刺、火箭等球隊會面，但沃納洛斯基撰文指出，勇士將以4800萬美元簽回這名奪冠功臣，伊古達拉也在自己的推特上證實要回勇士。

伊古達拉在2015年總冠軍賽繳出場均16.3分、4助攻與5.8籃板，而且看守「詹皇」詹姆斯有成，榮獲該年總冠軍戰MVP；而今年的總冠軍賽第5戰，他替補出發砍下20分，成為奪冠的關鍵人物之一。

勇士日前以3年2400萬美元（約新台幣7.2億），續留後衛李文斯頓（Shaun Livingston）。

Sources close to Andre Iguodala reporting agreed to terms to return to the bay.... — Andre Iguodala （@andre） 2017年7月2日

伊古達拉。（資料照，法新社）

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