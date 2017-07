NBA》奪冠功臣必留 勇士以3年14.6億續約小AI

伊古達拉。(資料照,美聯社)

〔記者林子翔/綜合報導〕勇士近3年奪2冠的重要功臣伊古達拉(Andre Iguodala),ESPN名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出,勇士將以3年4800萬美元(約新台幣14.6億元),簽回這名33歲好手。

先前曾傳出伊古達拉為了尋求大約,與馬刺、火箭等球隊會面,但沃納洛斯基撰文指出,勇士將以4800萬美元簽回這名奪冠功臣,伊古達拉也在自己的推特上證實要回勇士。

伊古達拉在2015年總冠軍賽繳出場均16.3分、4助攻與5.8籃板,而且看守「詹皇」詹姆斯有成,榮獲該年總冠軍戰MVP;而今年的總冠軍賽第5戰,他替補出發砍下20分,成為奪冠的關鍵人物之一。

勇士日前以3年2400萬美元(約新台幣7.2億),續留後衛李文斯頓(Shaun Livingston)。

