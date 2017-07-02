桌球》澳洲公開賽爆冷！沒有世界排名的她打敗第四種子

國泰小將邱嗣樺爆冷打敗日本好手前田美優。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2017年澳洲桌球公開賽今天展開會外賽，沒有世界排名的國泰小將邱嗣樺，在21歲組女單首戰以直落三扳倒世界排名65的日本第4種子前田美優，闖進8強，爆出首日最大冷門。

2014年南京青奧，代表台灣出征的邱嗣樺一路殺進8強才以2:4敗給後來奪冠的中國劉高陽，但小嗣近兩年因沒有參加國際賽，直到兩週前中國公開賽才復出，世界排名也暫時被取消。

前田美優在2014年智利公開賽囊括公開組及21歲組女單雙料后冠，世界排名最高來到49名，不過，反手長顆打法的邱嗣樺並不畏懼，過去兩人對戰各拿1勝，最近一次是2015年中國公開賽，邱嗣樺以3:2險勝。

今天再度過招，邱嗣樺並未遭遇太多挑戰，以11:6、11:7、11:9，取得對戰二連勝，和方思涵攜手晉級8強。邱嗣樺8強戰將對上新加坡林葉。

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