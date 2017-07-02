日職Live》陽岱鋼第二打席平飛球出局 巨人0：6 橫濱

2017/07/02 14:20

 

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巨人

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第四局

4局下，陽岱鋼擊出二壘方向平飛球出局。

4局上，橫濱2出局後攻占一、二壘，石川雄洋敲出帶有1分打點的二壘安打。

第三局

3局上，筒香嘉智轟出兩分砲，橫濱再添分數。

第二局

2局下，陽岱鋼首打席揮出左外野深遠飛球遭到接殺。

2局上，洋砲羅培茲轟出陽春砲，橫濱先馳得點。2出局橫濱攻占二、三壘，倉本壽彥擊出帶有2分打點的左外野二壘安打，橫濱再添分數。

第一局

1局下，巨人2出局攻占一、二壘，但麥基（Casey McGehee）擊出內野滾地球出局，留下殘壘。

賽前

讀賣巨人今天在東京巨蛋主場迎戰橫濱DeNA，陽岱鋼仍打先發第6棒。巨人近期3連敗，這次與橫濱DeNA的三連戰前兩場都輸，此戰派出山口俊力圖止敗，他目前出賽2場，繳出1勝0敗防禦率2.25的成績；橫濱先發左投今永昇太本季出賽11場，有4勝4敗防禦率3.19的成績。

橫濱 DeNA

棒次

讀賣巨人

桑原將志  CF

1

長野久義  RF

石川雄洋  2B

2

山本泰寬  2B

筒香嘉智  LF

3

坂本勇人  SS

Lopez     1B

4

村田修一  1B

宮崎敏郎  3B

5

McGehee 3B

梶谷隆幸  RF

6

陽岱鋼     CF

嶺井博希   C

7

中井大介   LF

今永昇太   P

8

小林誠司    C

倉本壽彥  SS

9

山口俊       P

今永昇太

先發投手

山口俊

山口俊。（圖片取自巨人官方推特）

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