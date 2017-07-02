日職Live》陽岱鋼第二打席平飛球出局 巨人0：6 橫濱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 橫濱 0 3 2 1 6 9 0 巨人 0 0 0 0 0 1 0

第四局

4局下，陽岱鋼擊出二壘方向平飛球出局。

4局上，橫濱2出局後攻占一、二壘，石川雄洋敲出帶有1分打點的二壘安打。

第三局

3局上，筒香嘉智轟出兩分砲，橫濱再添分數。

第二局

2局下，陽岱鋼首打席揮出左外野深遠飛球遭到接殺。

2局上，洋砲羅培茲轟出陽春砲，橫濱先馳得點。2出局橫濱攻占二、三壘，倉本壽彥擊出帶有2分打點的左外野二壘安打，橫濱再添分數。

第一局

1局下，巨人2出局攻占一、二壘，但麥基（Casey McGehee）擊出內野滾地球出局，留下殘壘。

賽前

讀賣巨人今天在東京巨蛋主場迎戰橫濱DeNA，陽岱鋼仍打先發第6棒。巨人近期3連敗，這次與橫濱DeNA的三連戰前兩場都輸，此戰派出山口俊力圖止敗，他目前出賽2場，繳出1勝0敗防禦率2.25的成績；橫濱先發左投今永昇太本季出賽11場，有4勝4敗防禦率3.19的成績。



橫濱 DeNA 棒次 讀賣巨人 桑原將志 CF 1 長野久義 RF 石川雄洋 2B 2 山本泰寬 2B 筒香嘉智 LF 3 坂本勇人 SS Lopez 1B 4 村田修一 1B 宮崎敏郎 3B 5 McGehee 3B 梶谷隆幸 RF 6 陽岱鋼 CF 嶺井博希 C 7 中井大介 LF 今永昇太 P 8 小林誠司 C 倉本壽彥 SS 9 山口俊 P 今永昇太 先發投手 山口俊

山口俊。（圖片取自巨人官方推特）

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