日職Live》陽岱鋼第二打席平飛球出局 巨人0：6 橫濱
2017/07/02 14:20
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第四局
4局下，陽岱鋼擊出二壘方向平飛球出局。
4局上，橫濱2出局後攻占一、二壘，石川雄洋敲出帶有1分打點的二壘安打。
第三局
3局上，筒香嘉智轟出兩分砲，橫濱再添分數。
第二局
2局下，陽岱鋼首打席揮出左外野深遠飛球遭到接殺。
2局上，洋砲羅培茲轟出陽春砲，橫濱先馳得點。2出局橫濱攻占二、三壘，倉本壽彥擊出帶有2分打點的左外野二壘安打，橫濱再添分數。
第一局
1局下，巨人2出局攻占一、二壘，但麥基（Casey McGehee）擊出內野滾地球出局，留下殘壘。
賽前
讀賣巨人今天在東京巨蛋主場迎戰橫濱DeNA，陽岱鋼仍打先發第6棒。巨人近期3連敗，這次與橫濱DeNA的三連戰前兩場都輸，此戰派出山口俊力圖止敗，他目前出賽2場，繳出1勝0敗防禦率2.25的成績；橫濱先發左投今永昇太本季出賽11場，有4勝4敗防禦率3.19的成績。
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橫濱 DeNA
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棒次
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讀賣巨人
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桑原將志 CF
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1
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長野久義 RF
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石川雄洋 2B
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2
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山本泰寬 2B
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筒香嘉智 LF
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3
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坂本勇人 SS
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Lopez 1B
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4
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村田修一 1B
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宮崎敏郎 3B
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5
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McGehee 3B
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梶谷隆幸 RF
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6
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陽岱鋼 CF
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嶺井博希 C
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7
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中井大介 LF
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今永昇太 P
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8
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小林誠司 C
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倉本壽彥 SS
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9
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山口俊 P
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今永昇太
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先發投手
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山口俊
山口俊。（圖片取自巨人官方推特）
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