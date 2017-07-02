台北羽球公開賽》不敵南韓前世界第一 王齊麟／李佳馨獲混雙亞軍

台北羽球公開賽台灣混雙王齊麟、李佳馨奮力遭直落二，最後拿下銀牌。（記者黃耀徵攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕面對南韓老將金荷娜搭配新生代徐承宰，台灣混雙組合王齊麟／李佳馨今天在台北公開賽冠軍戰，以20：22、10：21輸球，但已寫下兩人搭配以來黃金大獎賽最佳成績。

金荷娜曾跟雙打好手高成炫搭配，於2015年台北賽奪下混雙冠軍，也曾在2013年亞錦賽摘金，個人混雙最佳排名是世界第一，經驗、技術都是世界頂級水準，今年她則跟20歲的徐承宰搭配，在她的控制、配球下，奪下個人第二座台北賽混雙冠軍。

王齊麟表示，金荷娜相當有經驗，化解他們的攻擊球路，重整節奏，比賽一旦進入多拍，他跟佳馨失誤也會偏高，漸漸地喪失節奏。

對於不敵南韓組合，李佳馨表示，今天攻擊不夠到位，無法造成威脅，節奏讓對手牽著走。

兩人聯手拍下黃金大獎賽亞軍，對於8月世大運是否有加分效果，王齊麟表示，回去還是要修正缺失，好好練球備戰，兩人將在排名賽再度合拍，世大運目標搶前三名。

台北羽球公開賽台灣混雙王齊麟、李佳馨奮力遭直落二，最後拿下銀牌。（記者黃耀徵攝）

台北羽球公開賽台灣混雙王齊麟、李佳馨奮力對抗韓國對手，可惜遭直落二，最後拿下銀牌。（記者黃耀徵攝）

台北羽球公開賽台灣混雙王齊麟、李佳馨奮力對抗韓國對手。（記者黃耀徵攝）

台北羽球公開賽台灣混雙王齊麟、李佳馨奮力遭直落二，最後拿下銀牌。（記者黃耀徵攝）

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