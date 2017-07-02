MLB》希爾11K、泰勒滿貫砲 道奇收下3連勝（影音）
2017/07/02 14:11
Chris Taylor: Slam specialist.— MLB （@MLB） 2017年7月2日
That’s already his 3rd this season! https://t.co/yQxZQz7XDh #PapaSlam pic.twitter.com/VcyA8b6zOt
〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士3連戰第2場，派出左投老將希爾（Rich Hill）先發，主投7局僅被敲出4支安打無失分，飆出11次三振拿下優質先發，也是他本季最佳投球成績，最終道奇8：0大勝教士。
開局道奇就攻占滿壘，並靠佛西瑟（Logan Forsythe）安打先馳得點，4局上希爾在得點圈有人時打穿防線，為自己再添分數。
5局上席格（Corey Seager）和透納（Justin Turner）演出背靠背全壘打拉開差距，7局上道奇再度攻佔滿壘，泰勒（Chris Taylor）轟出全壘打，同時也是生涯第4支滿貫砲。
雙方昨日因偷暗號問題起爭議，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）動手推人，今天遭聯盟處禁賽1場，不過子弟兵仍積極應戰，打線狂敲14支安打，包括三支全壘打，後援2局的史都華（Brock Stewart）也無失分，和希爾接力完封教士，拿下3連勝穩居國聯龍頭。
泰勒（右）擊出滿貫全壘打。（法新社）
希爾。（法新社）
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