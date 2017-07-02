MiLB》胡智為後援掉分吞首敗 王維中1.2局無失分
2017/07/02 14:03
胡智為。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕光芒3A投手胡智為今天後援對上金鶯3A，1.1局失1分，吞下本季首敗；而釀酒人3A投手王維中今天也後援1.2局無失分奪中繼點，效力印地安人2A的張育成則是3打數有2安打的表現。
胡智為此戰是在6局下登板，他後援1.1局投了25球，被敲3支安打失掉1分，防禦率升至3.44，球隊最後以2：4輸球，胡智為吞下本季首敗。
王維中今天面對皇家3A，後援1.2局投15球，被敲1安無失分，還送出2次三振，拿下本季第8個中繼點，防禦率降至2.11。不過球隊最後以6：9遭對手逆轉輸球。
另外，印地安人2A張育成今天面對金鶯2A，3打數有2支安打，打擊率回升至2成20，可惜球隊以0：11慘遭完封；海盜2A的張進德今天2打數沒有安打，有2次四死球，打擊率為1成78，球隊最後以3：11輸球。
而印地安人高階1A投手江少慶今天面對金鶯高階1A，主投6局被敲6支安打（包含1轟），失掉5分4分自責，另有7次三振，防禦率上升至3.87，無關勝敗，球隊最後以7：9輸球。
王維中。（資料照，特派記者羅志朋攝）
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