MLB》洋基火球牛棚崩盤 慘遭太空人逆轉（影音）
2017/07/02 14:49
〔記者林子翔／綜合報導〕洋基今天在客場對上太空人，一度握有三分領先，但陣中牛棚畢坦西斯（Dellin Betances）、查普曼（Aroldis Chapman）無法守成，慘遭對手逆轉，最後以6：7輸球。
8局下洋基還握有3分領先，換上畢坦西斯後援，他被太空人艾圖維（Jose Altuve）敲安後，竟被對方連盜2個壘包，最後他靠內野滾地球護送回來得分，之後蓋提斯（Evan Gattis）開轟，太空人連追2分。
畢坦西斯接著連投2保送，洋基這時換查普曼救火，但太空人古利爾（Yuli Gurriel）將一顆100.2英哩（約161.2公里）的速球掃出左外野「車布邊」二壘安打，一舉打回2分逆轉戰局。
總計畢坦西斯0.2局，僅被敲1安就是陽春砲，但投出3次保送，失掉4分，吞下本季第3敗，防禦率上升至3.12，這是他連續2場後援都掉分；查普曼後援0.1局被敲1安，投出1次三振，這是他本季第2次砸鍋，查普曼前一場後援對白襪也有掉分。
查普曼。（法新社）
畢坦西斯。（美聯社）
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