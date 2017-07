MLB》敲安跑壘衝過頭 洋基賈納遭刺殺成最後出局者（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在客場對上太空人,9局上落後1分,賈納(Brett Gardner)擊出一支安打,他原想衝二壘,後來又趕緊回壘,卻被對手回傳刺殺出局,這也是全場最後一個出局,讓洋基吞下敗仗。

9局上2出局,賈納從太空人終結者翟爾斯(Ken Giles)敲出左外野安打,他原想衝上二壘,但發現對手已經將球回傳,賈納趕緊回壘,但太空人游擊手柯瑞亞(Carlos Corre)迅速傳一壘,賈納遭到刺殺,他懊惱地往地上一打,洋基最後以6:7輸球。

賈納此戰4打數2安,跑回1分,獲得1次保送,打擊率來到2成65。

賈納。(法新社)

太空人獲勝。(法新社)

