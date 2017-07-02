MLB》敲安跑壘衝過頭 洋基賈納遭刺殺成最後出局者（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場對上太空人，9局上落後1分，賈納（Brett Gardner）擊出一支安打，他原想衝二壘，後來又趕緊回壘，卻被對手回傳刺殺出局，這也是全場最後一個出局，讓洋基吞下敗仗。

9局上2出局，賈納從太空人終結者翟爾斯（Ken Giles）敲出左外野安打，他原想衝上二壘，但發現對手已經將球回傳，賈納趕緊回壘，但太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Corre）迅速傳一壘，賈納遭到刺殺，他懊惱地往地上一打，洋基最後以6：7輸球。

賈納此戰4打數2安，跑回1分，獲得1次保送，打擊率來到2成65。

賈納。（法新社）

太空人獲勝。（法新社）

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