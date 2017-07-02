MLB》敲安跑壘衝過頭 洋基賈納遭刺殺成最後出局者（影音）
2017/07/02 15:09
〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場對上太空人，9局上落後1分，賈納（Brett Gardner）擊出一支安打，他原想衝二壘，後來又趕緊回壘，卻被對手回傳刺殺出局，這也是全場最後一個出局，讓洋基吞下敗仗。
9局上2出局，賈納從太空人終結者翟爾斯（Ken Giles）敲出左外野安打，他原想衝上二壘，但發現對手已經將球回傳，賈納趕緊回壘，但太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Corre）迅速傳一壘，賈納遭到刺殺，他懊惱地往地上一打，洋基最後以6：7輸球。
賈納此戰4打數2安，跑回1分，獲得1次保送，打擊率來到2成65。
賈納。（法新社）
太空人獲勝。（法新社）
相關新聞
- MLB》洋基火球牛棚崩盤 慘遭太空人逆轉（影音）
- MLB》希爾11K、泰勒滿貫砲 道奇收下3連勝（影音）
- MiLB》胡智為後援掉分吞首敗 王維中1.2局無失分
- MLB》球太「彈」 史坦頓美技沒了變全壘打（影音）
- MLB》一睹兒子初登板 紅襪總教練請假赴堪薩斯
推薦新聞
-
日職Live》陽岱鋼第三打席飛球出局 巨人1：8橫濱2017/07/02 15:51
-
MiLB》胡智為後援掉分吞首敗 王維中1.2局無失分2017/07/02 14:03
-
今日MLB戰績2017/07/02 12:54
-
桌球》澳洲公開賽爆冷！沒有世界排名的她打敗第四種子2017/07/02 12:26
-
高球》KPMG女子PGA錦標賽第3回合 龔怡萍衝上並列第72017/07/02 11:41