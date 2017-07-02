少棒代表隊出征日本 力拼美國小馬聯盟世界賽門票

由龜山、中平、仁善及錦興四所國小組成的桃園市少棒代表隊，15名球員今天前往日本出征「美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）亞太區少棒錦標賽」。（桃園市教育局提供）

［記者陳昀／桃園報導］由龜山、中平、仁善及錦興四所國小組成的桃園市少棒代表隊，15名球員今天前往日本出征「美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）亞太區少棒錦標賽」，比賽期程為7月2日至8日，我國代表隊將力拼亞太區代表權，前進美國。

桃園市政府教育局指出，台灣已連續3年參加該比賽，去年由高雄市少棒代表隊拿下世界冠軍，2014、2015年新北市少棒代表隊也拿下亞太區冠軍，桃園市少棒代表隊將延續連勝氣勢，力拼再次代表台灣前進美國，並在世界賽奪冠。

教育局表示，桃園市少棒代表隊今年在「TOTO盃全國少棒錦標賽」奪冠後，便開始密集訓練，適應高強度的投球球速與打擊火線，希望以最佳狀態出征比賽，以球棒敲出冠軍榮耀，比賽訊息也將公告在臉書專頁「按讚大集氣好棒」，歡迎喜愛棒球的民眾一同關注。

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