港口盃》開幕戰遭前中職洋投封鎖 台灣9上險勝荷蘭

鄭智鴻後援4局拿下勝投。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017年荷蘭港口盃昨於荷蘭鹿特丹正式開賽，午場的比賽古巴以3：2險勝庫拉索，晚場的開幕戰則是台灣隊出戰地主荷蘭，台灣隊雖然第一局因為暴投失分，不過投手隨即回穩，一路僵持到九局上，先靠著廖俊凱適時安打追平比數，林祖傑高飛犧牲打逆轉比數，最後九局下半荷蘭隊三上三下，台灣隊就以2：1擊敗地主荷蘭，也是自2011年港口盃後對荷蘭的首勝。

駐荷蘭代表周台竹（中穿外套者）與荷蘭駐台代表共同為台灣隊加油。（棒協提供）

台灣隊今天推出高耀佐先發上陣，高耀佐僅在第一局因為暴投失去1分非自責分，隨後繳出合庫王牌氣勢，總計五局投球內容中，僅被敲出2支安打，另外送出5次三振2次保送，可惜隊友打線同樣受制於對方先發左投，先前曾效力誠泰並參加2017荷蘭經典賽的麥克威爾（Markwell Diegomar），雖然台灣隊擊出較多6支安打，可惜都欠缺臨門一腳，也讓台灣隊一直陷入1分落後的僵局。

黃佳瑋繳出單場3安猛打賞的好表現。（棒協提供）

比賽一直進行到九局上，台灣隊把握荷蘭隊換投時機，面對路克（Van mil Loek）黃佳瑋率先安打上壘，並靠著短打、暴投一路來到三壘，此時廖俊凱一棒擊出中外野方向安打追平比數，再靠著陳毅宏執行跑打戰術，形成一、三壘有人的大好局面，林祖傑再揮出右外野高飛犧牲打，一舉幫助台灣隊反超，最後鄭智宏面對荷蘭隊最後反攻，順利幫台灣隊守住勝利。

高耀佐先發五局僅失依分非自責分。（棒協提供）

許順益總教練賽後表示：「這是一場很好的比賽，球隊大家展現不放棄的精神，荷蘭隊的水準蠻高的，不過台灣隊的凝聚力很好，所以才有辦法順利的後半段逆轉比賽。」最後勝投記在後援4局無失分只被擊出1安並送出3K的鄭智鴻身上，這也是他個人國際賽首勝，至於打者方面則以單場猛打賞的黃佳瑋表現最為突出，而廖俊凱也是有雙安1打點的好表現，台灣隊明日也將休兵一日，3號台灣時間晚間9點半出戰古巴隊，尋求二連勝。

台灣隊與球迷僑胞合照。（棒協提供）

台灣隊感謝到場加油的球迷。（棒協提供）

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