日職》藤浪二軍控球暴走掉7分 還丟頭部觸身球遭勒令退場
2017/07/02 15:31
藤浪晉太郎。（美聯社）
〔記者林子翔／綜合報導〕阪神投手藤浪晉太郎今天在二軍先發對上中日二軍，僅投4局就失掉7分，還投出頭部觸身球被勒令退場，控球問題仍待改善。
今年曾入選日本隊經典賽國手的藤浪晉太郎，開季以來控球不佳，5月下旬就被下放至二軍調整。藤浪本季一軍戰績3勝3敗防禦率2.66，40.2局投出33次保送、3次觸身球。
他今天面對中日二軍，僅投4又0/3局，用球數多達109球，被敲7安、投出7次四死球，失掉7分，他面對中日打者石垣雅海投出一顆144公里的速球，卻失投砸到對方頭部，遭到勒令退場。除了投球不穩外，他在守備上還發生暴傳一壘。
藤浪晉太郎今年4月4日曾對養樂多畠山和洋投出肩部觸身球，差點打到頭部，讓畠山和洋相當不滿，雙方清空板凳，爆發零星衝突。
藤浪晉太郎。（美聯社）
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