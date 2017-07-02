羽球》相隔8年 台灣男雙重返台北公開賽榮耀

〔記者卓佳萍／台北報導〕「雙麟配」陳宏麟／王齊麟與「雙李配」李洋／李哲輝今天在台北公開賽男雙決賽上演地主內戰，最終由雙麟配以21：16、22：20獲勝，也是台灣繼2009年後，相隔8年，再度留下男雙冠軍，其中陳宏麟收下個人第二座冠軍。

儘管李洋／李哲輝世界排名較高，兩個組合都是台灣國家隊隊友，彼此對於球路都相當熟悉。

首局雙李配失誤較多，由雙麟配先馳得點，次局陷入拉鋸戰，互有領先，雙方都有高水準進攻與防守，現場觀眾驚呼連連，但雙李配關鍵時刻失誤送分，最後一球出界，讓雙麟配抱走冠軍。

陳宏麟在2009年與搭檔林祐瑯曾協力拍下男雙冠軍，這則是陳宏麟個人台北賽第二冠。

男雙冠軍賽台灣內戰，最後由雙麟組合王齊麟、陳宏麟擊敗對手李洋、李哲輝，拿下男子雙打冠軍。（記者黃耀徵攝）

男雙冠軍賽台灣內戰，最後由雙麟組合王齊麟、陳宏麟擊敗對手李洋、李哲輝，拿下男子雙打冠軍。（記者黃耀徵攝）

男雙冠軍賽台灣內戰，最後由雙麟組合王齊麟、陳宏麟擊敗對手李洋、李哲輝，拿下男子雙打冠軍。（記者黃耀徵攝）

男雙冠軍賽台灣內戰，最後由雙麟組合王齊麟、陳宏麟擊敗對手李洋、李哲輝，拿下男子雙打冠軍。（記者黃耀徵攝）

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