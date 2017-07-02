網球》「辛然配」草地二連冠 溫網大熱門

2017/07/02 16:21

詹詠然（右）與搭擋辛吉絲被視為溫網奪冠熱門。（取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「懂得享受比賽，才能真正擁有勝利。」馬優卡加上伊斯特本，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis ）拚出草地二連冠，以及合拍迄今第五后！默契與感情愈來愈好的「辛然配」，本屆溫布頓錦標賽榮膺女雙第3種子，也是角逐冠軍的熱門人選。

網壇年度第三項的四大賽、同時也是草地大滿貫的溫布頓盛事，雙打預計週三才登場，台將多達6人，即詹詠然、詹皓晴、謝淑薇、莊佳容、張凱貞、謝政鵬各自搭檔外籍選手出擊，其中大、小詹分居女雙第3、9種子，與「網球精靈」張凱貞的籤運都算不錯，詹家姊妹還將參與混雙，各自在茵茵綠草多線征戰。

溫網女雙64籤，第3種子「辛然配」首戰法國柯內（Alize Cornet）／瑞士柯諾兒（Xenia Knoll）；第9種子詹皓晴／羅馬尼亞妮可拉絲古（Monica Niculescu）對上羅馬尼亞歐拉魯（Raluca Olaru）／巴拉圭蘿伊格（Veronica Cepede Royg）。

張凱貞／美國史蒂芬絲（Sloane Stephens）遭遇中國段瑩瑩／梁辰；謝淑薇／捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）強碰第7種子德國葛吉絲（Julia Goerges）／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）；莊佳容／日本土居美咲出戰喬治喬治亞卡拉許妮可娃（Oksana Kalashnikova）／義大利史姬亞鳳（Francesca Schiavone）；

男雙方面，首晉溫網會內的謝政鵬，與美國舒納（Max Schnur） 首戰老經驗的波蘭馬特寇夫斯基（Marcin Matkowski）／白俄羅斯米爾尼（Max Mirnyi ），勢必有番硬仗。

詹詠然（右）與搭擋辛吉絲被視為溫網奪冠熱門。（取自詹詠然臉書）

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