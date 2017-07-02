中職》生涯首獲月MVP 陳子豪：守備順了打擊就順

陳子豪日前上演美技接殺。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟陳子豪獲選為月份打擊MVP，是職棒生涯5年來首度獲獎，陳子豪表示，6月份打守備很順，是打擊也能很順的原因。

陳子豪6月份54打數擊出25支安打，打擊率0.463，打出5支全壘打、16分打點，以全票當選月MVP。

陳子豪表示，並沒有覺得6月份打擊狀況特別突出，可能是別人沒有那麼順，而自己近來守備很順，守備順了就沒有壓力，打擊也就可以發揮。

陳子豪表示，今年打擊不是沒有遭遇低潮，不過，不像以前要調整很久才能走出低潮，今年即使低潮也能很快調回來，可能是出賽比較固定，手感容易維持，也比較好調整。

陳子豪。（資料照，記者陳志曲攝）

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