日職》陽岱鋼接班人！大田泰示10轟破個人紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕火腿今天作客千葉與羅德進行三連戰最後一場，羅德先發石川步僅投4.1局就因頭部為險球退場，間接導致羅德投手調度措手不及，全場用上7名投手仍無法壓制火腿打線，被掃出三發全壘打，最終以3：8輸球，系列賽也以1-2落敗。

此役火腿表現最佳的打者為開路先鋒大田泰示以及洋砲萊爾德，分別繳出6支2、5支3的成績，其中大田泰示敲進3分打點，還轟出本季第10發全壘打，長程砲火寫下生涯新高。

火腿開轟的還有第2棒的松本剛以及萊爾德，全隊共掃出13支安打迫使羅德用上7名投手才讓比賽結束。

本季先發吞2連敗的火腿投手上澤直之今天投6局只被敲4安打丟1分拿下首勝，羅德王牌石川步4.1局投球只被敲出2安無失分，但後援的有吉優樹投1局連挨2轟失2分，8局大谷智久、藤岡貴裕再度放火，合計1局被敲5安丟5分，9上宮崎敦次再因連續安打失分，羅德9下雖然追回2分，最終仍吞下敗仗。

大田泰示在去年被火腿透過交易從巨人網羅，被期待成為陽岱鋼離隊後的接班人，他生涯前3年的全壘打總合不過7支，本季只出賽53場就繳出生涯首次雙位數全壘打成績單，本季打擊率2成63、10轟，成績確實頂住陽岱鋼離隊後的火力空缺。

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