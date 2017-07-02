台灣隊今出發印度亞田賽 力拚打破1金魔咒
2017/07/02 16:51
田徑台灣隊今前往印度參與亞洲田徑錦標賽。（記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／桃園機場報導〕第22屆亞洲田徑錦標賽將在6日至9日在印度布巴內什瓦爾點燃戰火，台灣隊共24位選手今日啟程，本屆訂下2金、2銀、2銅的目標，期盼打破代表隊長年的1金魔咒。
台灣隊自1989年奪下兩金，至今最多只能拿到1金，尤其是從2011年開始，3屆都是收下1金，而田協秘書長王景成表示：「希望這次選手能加油，拚下2面金牌。」
而上屆的2015年武漢亞錦賽，台灣隊共拿下1金、4銀、1銅，獎牌榜排在第八。其中上屆台灣唯一金牌標槍好手黃士峰，他當時以79公尺74技壓群雄，另外，台灣另一好手鄭兆村，今年兩度刷新全國紀錄，且他在4月的以86公尺92，締造本季世界第二佳的成績，此次他與黃士峰被視為標槍項目的金牌雙保險。
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