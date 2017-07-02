羽球》一哥、二哥頂尖對決 周天成逆轉奪冠

周天成。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕男單世界第六的周天成今天在台北羽球公開賽冠軍賽壓軸登場，對手是同胞好手「羽球王子」王子維，終場苦戰三局，以18：21、21：19、21：15，大逆轉奪冠，衛冕成功。

首局王子維以9：3開賽，戰術奏效，周天成急起直追，雙方戰成15平手，小天則出現回球失誤，王子維首局以21：18拿下。

次局王子維限制對方球路，來到7：3領先，周天成做出調整，王子維出拍顯得猶豫，小天第一次技術暫停前，反倒以11：10，彼此熟悉出手慣性，兩人互有領先，王子維最後回球掛網，連掉3分，小天扳回一城。

決勝局，周天成第一次技術暫停前以11：7掌握戰局，小天最多來到16：11領先，王子維適時止血，連趕4分，小天一波4：0逼出賽末點，接著祭出一記殺球，拿下比賽，完成二連霸。

周天成把奪冠球拍拋給觀眾，賽後將在台北小巨蛋現場舉辦簽名會，回饋球迷，這也是他今年最後一場主場賽事，確定缺席台北世大運，他將參加8月於蘇格蘭舉行的世錦賽。

王子維。（資料照，記者陳志曲攝）

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