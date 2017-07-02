中職》只需把球隊帶好 洪總：選秀由老闆與球探決定
2017/07/02 17:30
洪一中。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／斗六報導〕中職明天舉行2017年新人選秀會，誰能繼2005年陳金鋒後成為Lamigo桃猿的選秀狀元，總教練洪一中表示，選秀由老闆與球探全權決定，人選應該已經確定。
洪總指出，猿隊今年雖然拿到上半季冠軍，基本上陣容與去年沒有太大差別，很多位置都需要補強，選秀由老闆與球探全權決定，人選應該已經確定，他的工作是把球隊帶好。
洪總再次強調，因應報名人數又創新高，中職有必要增加球隊，「就算每隊都選10個，還是有快60人落選，如果選的都簽下來，各隊都要再淘汰10個，真的需要組新球隊。」他說。
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