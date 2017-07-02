NBA》火箭組大團 4年9.7億網羅前暴龍防守悍將
2017/07/02 17:53
塔克。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕繼先前網羅快艇「船長」保羅（Chris Paul）後，火箭持續補強，今天外媒指出，他們將以4年3200萬美元（約新台幣9.7億）與前暴龍前鋒塔克（P.J Tucker）簽約。
現年32歲的塔克上季從太陽被交易至暴龍，合計繳出場均6.7分、5.8籃板的成績，外線命中率達4成寫下生涯新高，加上他有不錯的防守能力，外界也看好他前往火箭後有更多發揮空間。
ESPN指出，先前火箭有意追逐勇士伊古達拉（Andre Iguodala），但在勇士留人成功後，火箭決定轉移目標，加上改搭火箭的保羅積極當起說客，也是塔克願意前往火箭的原因之一。
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