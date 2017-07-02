中職》葉總：富邦有張冠廷 捕手補強較不急迫
2017/07/02 18:18
張冠廷。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／斗六報導〕今年中職選秀有好幾位不錯的捕手，富邦悍將總教練葉君璋認為，富邦捕手的人數還夠，張冠廷有機會成為未來10年的主戰捕手，捕手補強比較沒有急迫性。
葉君璋指出，富邦目前有8位捕手，一軍以林琨笙、方克偉為主，快19歲的張冠廷是重點培養對象，不論打擊、守備都很值得期待，有機會成為未來10年的主戰捕手，「有張冠廷在，其他年輕捕手可能很難上來。」他說。
葉君璋認為，廖健富的條件是很不錯，但他跟張冠廷一樣大，沒有必要一定要選，捕手對富邦也比較沒有那麼急迫，「應該說，我不會把機會浪費在他身上，要留給更迫切需要的位置。」他說。
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