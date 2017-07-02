NBA》酸年輕人愛組團 大嘴米勒：早知道就揪喬丹

米勒。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前溜馬一哥喬治（Paul George）轉戰雷霆，未來將與大三元製造機魏斯布魯克（Russell Westbrook）一同打天下，讓不少人感到驚訝，溜馬傳奇球星大嘴米勒（Reggie Miller）也在推特上發表自己的看法。

米勒表示，即便喬治轉隊至雷霆，他依舊是喬治的粉絲，「對他而言，確實是做了一個正確的決定，雖然看他離開溜馬，我感到很受傷。」

米勒也不忘嘲諷聯盟組團風氣，「國王是不該離開自己的王國的，除非是逼不得已。其實我當初應該要邀請喬丹（Michael Jordan）來印第安納打球的。」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友