中職》生涯首次MVP卻沒人採訪 張詠漢：這樣才好！

張詠漢（資料照）

〔記者徐正揚／斗六報導〕從張宗益到張詠漢，終於在進職棒的第6年，於6月29日獲選生涯第1次單場MVP，雖然當天只有1場補賽且在花蓮，沒有媒體到場採訪，他仍很開心地說：「這樣才好，比較輕鬆啊！」。

按照富邦悍將隊內不成文規定，拿單場MVP要請全隊喝飲料，昨天張詠漢還沒來得及開口，球隊管理已經訂好飲料，且因已有好幾人登記，他必須乖乖排隊，最後採取折衷方式，昨天訂的飲料由他埋單，「希望以後多拿幾次MVP，就可以多請幾次飲料。」他說。

歷經興農牛、義大犀牛到富邦悍將，張詠漢回憶，有好幾次都差一點點就拿到單場MVP，最接近的1次他打滿貫全壘打，單場MVP卻給投手，「至少有拿到了，希望這次上來可以待久一點，最好不要再下二軍，幫球隊把戰績打起來。」他說。

那場是2014年6月24日對中信兄弟，他於第3局從王則鈞手中敲出生涯首轟就是滿貫彈，義大在他開砲前已是3：0領先，單場MVP頒給投5局飆5Ｋ、挨1安無失分的先發投手賈西亞。

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