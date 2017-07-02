中職》尷尬紀錄自己破 悍將上半季慘挨史上最多88轟（影音）
2017/07/02 19:23
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今迎戰Lamigo桃猿，推出新洋投麥力戈先發，但遭到暴力猿打線狙擊，前4局被敲了2發全壘打，5局登板的蕭一傑也挨1轟，悍將上半季累積被全壘打數達88轟，也改寫去年被全壘打最多86轟的紀錄。
今天賽前，悍將已被敲出85發全壘打，3局上半，麥力戈先被梁家榮敲出陽春砲，隨後又被王柏融掃出2分砲，上半季累積被全壘打數達87轟，已經改寫去年紀錄。
5局上半，悍將換上中繼投手蕭一傑，仍舊未能止血，遭王柏融敲出陽春砲，被全壘打數達88轟。
去年上半季，義大犀牛（富邦悍將前身）遭對手敲出86轟，締造中職上半季被敲最多全壘打紀錄，今年紀錄又再度向上攀升。
悍將投手麥力戈。（資料照，記者林正堃攝）
相關新聞
- 中職Live》潘彥廷三壘安！統一對兄弟狂轟10分
- 中職》生涯首次MVP卻沒人採訪 張詠漢：這樣才好！
- 中職Live》王柏融雙響砲 桃猿扳平悍將
- 中職》本季最慘洋投！統一泰倫斯遭兄弟1局KO
- 中職》葉總：富邦有張冠廷 捕手補強較不急迫
推薦新聞
-
中職Live》彭政閔生涯千分達標！2017/07/02 19:57
-
中職》葉總：富邦有張冠廷 捕手補強較不急迫2017/07/02 18:18
-
中職》傑尼獅表現佳 黃甘霖：希望選到像他們的選手2017/07/02 18:14
-
中職》只需把球隊帶好 洪總：選秀由老闆與球探決定2017/07/02 17:30
-
日職》陽岱鋼接班人！大田泰示10轟破個人紀錄（影音）2017/07/02 17:10