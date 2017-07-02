中職》尷尬紀錄自己破 悍將上半季慘挨史上最多88轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今迎戰Lamigo桃猿，推出新洋投麥力戈先發，但遭到暴力猿打線狙擊，前4局被敲了2發全壘打，5局登板的蕭一傑也挨1轟，悍將上半季累積被全壘打數達88轟，也改寫去年被全壘打最多86轟的紀錄。

今天賽前，悍將已被敲出85發全壘打，3局上半，麥力戈先被梁家榮敲出陽春砲，隨後又被王柏融掃出2分砲，上半季累積被全壘打數達87轟，已經改寫去年紀錄。

5局上半，悍將換上中繼投手蕭一傑，仍舊未能止血，遭王柏融敲出陽春砲，被全壘打數達88轟。

去年上半季，義大犀牛（富邦悍將前身）遭對手敲出86轟，締造中職上半季被敲最多全壘打紀錄，今年紀錄又再度向上攀升。

悍將投手麥力戈。（資料照，記者林正堃攝）

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