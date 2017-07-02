網球》溫布頓明開打 盧一哥、張凱貞搶頭香（影音）

盧彥勳積極備戰中。（取自盧彥勳臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇歷史最悠久、也最尊貴的溫布頓錦標賽，台灣時間明天傍晚在英國倫敦市郊正式點燃戰火，台將由「寶島一哥」盧彥勳、「網球精靈」張凱貞打頭陣，暫定晚間6點半（Fox體育台、官網直播）各自爭取男、女單打首勝。

溫網男單128籤，33歲的盧彥勳手氣不錯，抽到會外賽晉級的義大利31老將波列里（Simone Bolelli），「寶島一哥」過往對戰2連勝，週一晚間第6球場穩紮穩打，可望連續第2年開胡，次輪才可能強碰「法國阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）。其實草地大滿貫算是盧彥勳的福地，2004年起連續第14年會內舞台露臉，其中2010年殺入8強一戰成名，迄今仍是台將最佳戰績。

張凱貞的籤運也算好，女單首戰中國手下敗將王薔，苦練多時的台將有信心旗開得勝，延續過往3度贏球紀錄，在第17球場強壓2014年仁川亞運女單金牌。至於謝淑薇、地主「英國一姊」孔塔（Johanna Konta）冤家路窄，繼5月法網紅土大滿貫再度狹路相逢，小薇得在第1球場壓軸力抗東道主優勢，爭取女單開胡（約台灣時間今晚11時）

張凱貞。（資料照，網協提供）

31歲的謝淑薇寶刀未老，先前巴黎羅蘭加洛斯首輪大爆冷門，硬是扳倒名氣響亮的孔塔，也逼得強敵連3年紅土大滿貫一戰出局。儘管世界女單高居7的「英國一姊」擅草地作戰，不過伊斯特本4強因傷退賽形成隱憂，這位溫網第6種子若未找回最佳狀態，排行113的小薇仍有機會以小搏大，再度跌破專家眼鏡締造驚奇。

謝淑薇。（資料照，記者黃志源攝）

張凱貞備戰影片：

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