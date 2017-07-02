中職》苦熬5年！梁家榮生涯首轟出爐（影音）

梁家榮轟出追平分，與隊友擊掌慶祝。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今對上富邦悍將，三壘手梁家榮在3局上敲出本季同時也是個人生涯首轟，這一發陽春砲替球隊追平落後比數。

今日對上富邦悍將，一局下半，富邦靠連續兩支安打得分，桃猿0：1落後。三局上，梁家榮轟出陽春砲，幫助桃猿扳平比數。

梁家榮生涯首轟出爐。（記者林正堃攝）

梁家榮2013年10月在中職一軍首次登場，前幾年皆在一軍與二軍之間來回，擔任二軍時共敲出6轟，但在一軍的比賽中卻始終沒有全壘打表現。

本季，梁家榮擁有較多一軍出賽的機會，此場賽前共計38場出賽，116個打數中敲出30支安打，包括9支二壘安打以及2支三壘安打，累積打擊率2成59。

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