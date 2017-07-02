中職》史上第2人！彭政閔生涯第1000得分達標（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔今天寫下生涯第1000得分里程碑，成為中職繼張泰山以來的第2人。

賽前累積997分的彭政閔今天一口氣跑回3分，前2局就跑回2分「聽牌」，6局上他敲出單場第2支安打後，被隊友蔣智賢安打送回得到生涯第1000分，成為史上第2人。

寫下第1000得分紀錄後的彭政閔，接下來將挑戰生涯第1000分打點紀錄，他目前累積990分打點有望在本季完成，而前興農重砲張泰山是史上唯一創下1000打點、1000得分、2000安打、200轟的紀錄王者。

彭政閔自2001年進入中職以來經歷17個球季，生涯成績為1831安、184轟、225次盜壘、1000得分、990分打點，平均打擊率為3成39、上壘率4成41、長打率4成99。

彭政閔生涯第1000得分達標。（取自中信兄弟官方臉書）

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