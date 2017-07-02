籃球》允文允武建中王聿銘 豪小子訓練營徵選會榜首
2017/07/02 20:34
建國中學王聿銘 。（創異國際行銷提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕2017 國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營北區徵選會，今天在國泰金融大樓戶外廣場盛大舉行。
從6月中開跑國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」徵選會，今天舉辦台北最終場，建中生王聿銘，雖然求學過程中從未受過正統籃球訓練，但卻在今年北、中、南三場徵選會中拿下最高分，也算是「另類榜首」。
王聿銘表示，非常欣賞林書豪的打球態度，並以他為榜樣，不只學球技，也想學習林書豪的生活態度。
宜蘭高中隊長林哲霆。（創異國際行銷提供）
HBL北區籃球名校宜蘭高中先發控球後衛、隊長林哲霆，兩年前不僅入選訓練營還獲選最佳五人，今年再度來挑戰，他表示，「很欣賞林書豪打球的心態，前年在訓練營中也學到如何加快進攻速度，希望今年有機會入選學習林書豪的控球技巧，並發揮在場上，帶領球隊於下一屆HBL拿下好成績。」
北區徵選會高手雲集爭奪最後15名晉級機會，晉級名單將在7月5日公布於活動官方網站www.jlincamp.com.tw。
最終總計將有60名高中生獲邀免費參加7月20、21日，受兩位NBA球星林書豪、籃網隊雷佛特親自指導，為期兩天一夜的2017國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營。
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