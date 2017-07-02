中職》麥力戈首戰不給力 今先發四洋投同日落難

悍將洋投麥力戈今首度於一軍登板。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職今天兩地開打，富邦悍將迎戰Lamigo桃猿，推出新洋投麥力戈先發，不過狀況不理想只投了4局就被敲出10安掉5分，但猿隊洋投史博威今狀況也不如以往，主投6.2局掉6分，雙雙落難。

麥力戈今天首局就遭遇亂流，被接連敲出安打，最後靠雙殺化解危機，安然渡過第2局後，3局上遭梁家榮、王柏融敲出全壘打，一口氣丟掉4分，4局上麥力戈又被敲出3支安打，再失1分。總計麥力戈主投4局被敲10安含2發全壘打，失5分，送出3三振，防禦率高達11.25。

至於猿隊強投史博威今天狀況也差強人意，主投6.2局被敲10安失6分，送出7次三振。

桃猿先發投手史博威。（記者林正堃攝）

此外，另一地開打的中信兄弟與統一獅一戰，兩隊同樣推出洋投先發，由羅曼對決獅隊新洋投泰倫斯。泰倫斯今天只投了1局就被兄弟敲出7安打丟掉6分，防禦率高達21.6，至於羅曼表現也走樣，主投2局被敲5安掉8分（7責失）。

兄弟先發投手羅曼。（記者廖耀東攝）

獅隊新洋投泰倫斯。（記者廖耀東攝）

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