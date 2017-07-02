中職》冠軍猿逆轉墊底悍將 平聯盟半季最多勝紀錄

楊岱均敲出安打。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕要挑戰半季最多勝的Lamigo桃猿，碰上不想在上半季單獨墊底的富邦悍將，把「消化試合」打得比總冠軍賽第7戰還慘烈，猿隊靠9局上豪取3分，鏖戰逾5小時後以10：9險勝，拿下上半季第41勝，追平統一獅於2012年上半季創下的中職球隊半季最多勝紀錄。

猿隊史博威、悍將新洋投麥力戈各投6.2局、4局，都被擊出10支安打，讓兩隊打完5局以6：6四度打平，提前為這場打擊大戰定調；兩隊陸續啟動牛棚也壓不住，猿隊9局上靠楊岱均、郭嚴文相繼安打建功，以9：9六度追平。

就在劉時豪補上高飛犧牲打，猿隊10：9第3次超前時，比賽因雨勢轉大被迫暫停，等待62分鐘後恢復進行，陳禹勳9局下登板「關門」，拿下本季第21次救援成功，追平前兄弟象庫倫創於2010年下半季的半季最多救援成功紀錄。

猿隊上半季還剩2場比賽，只要再添1勝，就以42勝改寫中職球隊半季最多勝紀錄。悍將上半季確定單獨墊底，此役觀眾2,472人是今年第3低票房。

郭嚴文代打也有安打演出。（記者林正堃攝）

悍將先發麥力戈。（記者林正堃攝）

桃猿先發史博威。（記者林正堃攝）

陳禹勳救援成功。（記者林正堃攝）

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