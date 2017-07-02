中職》傑憲、大王沒有極限 兩大「4割男」競爭打擊王

〔體育中心／綜合報導〕統一獅開路先鋒陳傑憲今天「沒有極限」，5打席敲出4安打還選到1次保送，賽後打擊率重回4成大關，與Lamigo桃猿「大王」王柏融是聯盟目前唯二的「四割男」。

陳傑憲曾在5月4日登上4成打擊率，雖然僅維持2天，但打擊率都保持在3成5以上，目前還以94支安打獨居聯盟安打王。

王柏融今則對富邦悍將敲出單場雙響砲，單場3支2，打擊率飆到4成03，有逐漸找回手感的趨勢，目前在打擊率排名上暫時領先陳傑憲居第一，全壘打也以16轟排在聯盟第3位。

陳傑憲（記者廖耀東攝）

王柏融（記者林正堃攝）

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