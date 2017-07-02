中職》梁家榮生涯首轟 賽後被洪總捉弄

梁家榮拿到生涯首轟球，還收到全隊送上的簽名球。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕梁家榮打職棒第5年，生涯首轟終於在今天3局上出現，全隊比他還興奮，賽後總教練洪一中卻小小捉弄他，差點讓他哭笑不得。

「真的等太久了！」，梁家榮指出，看似很簡單的全壘打，沒想到竟然變得這麼困難，3局上出棒後，第1次有全壘打的fu，直到球飛出去，心情才篤定下來，「終於打出來了，相信這是個開始，希望以後能在關鍵時刻，幫球隊打更多全壘打。」他說。

猿隊雖然要回這顆球，賽後卻小小捉弄他一下，洪總向他道賀時，先給他1顆滿是簽名的球，說這就是首轟球，見他當場愣住，才拿出真正的首轟球，「白的這顆才是啦，另外這顆是全隊幫你簽名做紀念的，當作是首轟的禮物，要收好喔！」洪總笑說。

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