中職》追平庫倫紀錄 陳禹勳：沒有「鄉長障礙」

陳禹勳今拿下本季第21次救援成功。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕陳禹勳今天拿下本季第21次救援成功，追平前兄弟象庫倫創於2010年下半季的半季最多救援成功紀錄，但他認為，沒有什麼「鄉長障礙」，離開球場就只是一種紀錄，沒有團隊就沒有他。

陳禹勳指出，因為球隊經常贏球，領先分數多在3分以內，他大多在平手或有救援點時上場，才有機會拿這麼多救援成功，若在中信兄弟，因為打者經常打很多分，救援點可能就沒這麼多，「能拿這麼多救援，都是靠隊友幫忙，沒有他們，我就沒有這個位置。」他說。

陳禹勳認為，角色定位很明確，他很清楚該完成的工作是什麼，是能累積這麼多救援的另1主因，雖然猿隊上半季還剩2場，他有機會再創半季新高，卻不覺得會有「鄉長障礙」，「我還是一樣，前5局幫隊友加油，大家是一個團體，沒有團隊就沒有我。」他說。

相較於「鄉長障礙」，陳禹勳倒覺得，鄭承浩（外號白蛇）連續3場後援出賽都拿勝投，已經樹立「白蛇障礙」，直說「他太扯了啦！」，連總教練洪一中都佩服地說：「白蛇有夠強運的，連拿3勝耶！」。

陳禹勳救援成功。（記者林正堃攝）

鄭承浩今天拿下勝投。（記者林正堃攝）

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