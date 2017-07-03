中職選秀今登場 今日賽事預告與轉播

2017/07/03 06:19

早安，自由體育替讀者獻上送上精采賽事預告與轉播。

美職賽事部分，由國民王牌投手薛哲（Max Scherzer）對上紅雀先發馬丁尼茲（Carlos Martinez），薛哲本季成績9勝5敗，防禦率2.06，馬丁尼茲則已拿下6勝，兩大強投對決，究竟鹿死誰手呢?

今日晚間即將登場的中華職棒2017年新人選秀會，共有96人參加，創歷年來新高，其中高中應屆畢業球員佔16人，以國手資歷報名有23人（有2位高中應屆畢業球員以國手資歷報名），今晚四隊球團將會如何挑選新人補強戰力將成為一大看點。


MLB

08:00 國民 vs. 紅雀 （FOX體育、FOX體育三台）

日職

17:00 西武 vs. 日本火腿 （FOX體育二台）

中職

18:00 2017中華職棒選秀會 （愛爾達體育）

溫網

18:30 （FOX體育、FOX體育三台）

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