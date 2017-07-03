中職》代打上陣 楊岱均生涯首次單場MVP

楊岱均安打。（記者林正堃土攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕楊岱均今天以代打上陣，各於8局上、9局上擊出安打，都帶有打點，兩度帶動猿隊的反撲，生涯首次獲選單場MVP，他表示，最近慢慢找回以前的感覺，教練給什麼角色就扮演好。

楊岱均先在8局上代打朱育賢，敲出安打助猿隊以7：6第2次領先，9局上又是安打送，不但回猿隊第8分，還帶起這局豪取3分的攻勢，是猿隊鏖戰逾5小時逆轉勝的大功臣，首次被選為單場MVP，他很意外也很高興。

楊岱均指出，因為目前的角色主要是代打，比賽進入後段就會開始準備，上去前陳俊秀特地叮嚀「不要想太多，鎖定自己要的球打」，教練給他什麼角色，他就努力扮演好，這也是一種成長。

楊岱均表示，最近打擊手感不錯，慢慢找回以前的感覺，更重要的是教練的信任，「既然教練願意給機會，就要珍惜，而且好好把握，雖然現在是補賽，還是想讓教練知道，球隊裡有我這個可用之兵。」他說。

楊岱均安打。（記者林正堃土攝）

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