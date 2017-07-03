MLB》 紅襪戰藍鳥 林子偉先發守游擊第八棒

林子偉。（資料照，美聯社）

〔記者黃照敦／綜合報導〕林子偉休息一天後，今天（3日）凌晨１點客場對藍鳥再度獲得先發機會，打第八棒守游擊，藍鳥派右投的畢亞基尼先發，紅襪則派左投波梅蘭茲出賽，希望能在系列戰橫掃藍鳥，坐穩美聯東區龍頭寶座。

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林子偉今天是大聯盟生涯第8戰、第4次先發，累計打擊率2成31。原本的游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）因鼠蹊部緊繃，改由林子偉守游擊。

紅襪打完今天日場結束後將飛往德州遊騎兵打客場，林子偉隨行機會仍高，5日可望對戰日籍投手達比修有。

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