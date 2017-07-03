MLB》林子偉腳程超快 跑出個人第二支三壘安打
2017/07/03 02:03
〔體育中心／綜合報導〕紅襪林子偉今天獲得先發機會，他首打席面對藍鳥先發畢亞基尼（Joe Biagini）就敲出三壘安打，並跑回來得到球隊的第2分。
林子偉此戰先發守游擊，2局上首打席就敲出中、右外野飛球形成安打，他靠腳程衝上三壘，這是他個人第二支三壘安打。接著貝茲（Mookie Betts）擊出安打，讓林子偉跑回來得分。
過去台灣球員中，胡金龍在大聯盟時期，214個打席才揮出3支三壘安打，林子偉只花15打席就敲出2支三壘安打。
林子偉。（資料照，美聯社）
相關新聞
- MLB Live》林子偉敲三壘安打 紅襪 2：1 藍鳥
- MLB》 紅襪戰藍鳥 林子偉先發守游擊第八棒
- 霹靂「游」俠林子偉 7戰快守遍內野
- 新聞分析》林子偉潛力足 卡進三壘大利多
- MLB》遭林子偉頂替1場先發後 紅襪3壘手近況超火
推薦新聞
-
MLB Live》林子偉敲突襲短打上壘 紅襪 5：1 藍鳥2017/07/03 02:28
-
中職》傑憲、大王沒有極限 兩大「4割男」競爭打擊王2017/07/02 23:01
-
中職》冠軍猿逆轉墊底悍將 平聯盟半季最多勝紀錄2017/07/02 22:51
-
中職Live》大王雙響砲+詹帥猛打賞 桃猿9上灌3分逆轉悍將2017/07/02 22:34
-
中職》苦熬5年！梁家榮生涯首轟出爐（影音）2017/07/02 20:39