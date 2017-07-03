MLB》林子偉腳程超快 跑出個人第二支三壘安打

〔體育中心／綜合報導〕紅襪林子偉今天獲得先發機會，他首打席面對藍鳥先發畢亞基尼（Joe Biagini）就敲出三壘安打，並跑回來得到球隊的第2分。

林子偉此戰先發守游擊，2局上首打席就敲出中、右外野飛球形成安打，他靠腳程衝上三壘，這是他個人第二支三壘安打。接著貝茲（Mookie Betts）擊出安打，讓林子偉跑回來得分。

過去台灣球員中，胡金龍在大聯盟時期，214個打席才揮出3支三壘安打，林子偉只花15打席就敲出2支三壘安打。

林子偉。（資料照，美聯社）

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