MLB》林子偉3安猛打賞 再創台灣選手紀錄
2017/07/03 04:58
林子偉。（美聯社）
〔記者林子翔／綜合報導〕紅襪23歲林子偉今天獲得先發機會，他面對藍鳥先發畢亞基尼（Joe Biagini），單場敲出3支安打、跑回2分，他在菜鳥年有2場比賽至少有2支安打、單場3安猛打賞，皆打破台灣選手紀錄。
林子偉首打席揮出三壘安打，第二打席採取突襲短打方式上壘，這兩個打席都回來得分。但第三打席林子偉擊出中外野飛球出局，第四打席在滿壘時遭到三振，不過他在第五打席敲出安打，也是紅襪該場第5位單場3安的選手。
林子偉全場5打數3安打，包含1支三壘安打，另吞下1次三振，目前18打數6支安打，打擊率回升至3成33。
第一年踏上大聯盟舞台，林子偉至今出賽8場，有2場比賽至少有2支安打、以及出現單場3安猛打賞，皆創下台灣選手菜鳥年紀錄，其中猛打賞更是台灣選手第一位達成此成就。林子偉的總安打數累計至6支，超越郭泓志的5支安打，下個目標就是胡金龍的34安打。
林子偉。（美聯社）
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