MLB》美作家酸億元球星「功夫熊貓」 三壘安打比林子偉少

林子偉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪小將林子偉今天面對藍鳥的比賽中敲出三壘安打,這是他個人第2支三壘安打。紅襪作家Jared Carrabis就在推特上開酸,林子偉在8場比賽敲出2支三壘安打,比「功夫熊貓」山度瓦(Pablo Sandoval)在紅襪三年還多。

山度瓦原是紅襪的當家三壘手,他在2014年季後與紅襪簽下5年9500萬美金(約新台幣30億元),但近年打擊狀況不佳,守備表現更是大幅退化,本季出賽32場打擊率只有2成12、4轟、12分打點,他自加入紅襪後,3年來只有1支三壘安打。



林子偉此戰5打數3支安打,包含1支三壘安打,也是他大聯盟第二支,另跑回2分、吞下1次三振,打擊率為3成33。

