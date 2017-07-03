MLB》美作家酸億元球星「功夫熊貓」 三壘安打比林子偉少
2017/07/03 04:33
林子偉。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪小將林子偉今天面對藍鳥的比賽中敲出三壘安打，這是他個人第2支三壘安打。紅襪作家Jared Carrabis就在推特上開酸，林子偉在8場比賽敲出2支三壘安打，比「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）在紅襪三年還多。
山度瓦原是紅襪的當家三壘手，他在2014年季後與紅襪簽下5年9500萬美金（約新台幣30億元），但近年打擊狀況不佳，守備表現更是大幅退化，本季出賽32場打擊率只有2成12、4轟、12分打點，他自加入紅襪後，3年來只有1支三壘安打。
林子偉此戰5打數3支安打，包含1支三壘安打，也是他大聯盟第二支，另跑回2分、吞下1次三振，打擊率為3成33。
In his eighth major league game, Tzu-Wei Lin already has more triples than Pablo Sandoval has in his three years with the Red Sox.— Jared Carrabis （@Jared_Carrabis） 2017年7月2日
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