MLB》林子偉突襲短打製造攻勢 藍鳥球評也稱讚（影音）

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今作客藍鳥,林子偉把握先發機會,單場3安猛打賞,其中他一次突襲短打,帶動球隊攻勢,在隊友敲全壘打後,他回休息室也被教練、球員摸頭稱讚,連南鳥的轉播單位也稱讚。

林子偉在第2局敲出三壘安打,貝茲(Mookie Betts)用安打將他打回來。4局上,林子偉是首名打者,他用突襲短打上壘,下一棒的馬瑞洛(Deven Marrero)也有樣學樣,擾亂藍鳥投手,接著貝茲一棒轟出三分砲,重創對手,林子偉在回休息室時,教練、球員紛紛摸頭,稱讚他的表現。

現場轉播單位的球評也稱讚林子偉的表現,「我喜歡這傢伙」,主播也介紹他是從2A直升大聯盟的台灣選手。紅襪最後以15:1大勝藍鳥。

