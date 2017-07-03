MLB》林子偉突襲短打製造攻勢 藍鳥球評也稱讚（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕紅襪今作客藍鳥，林子偉把握先發機會，單場3安猛打賞，其中他一次突襲短打，帶動球隊攻勢，在隊友敲全壘打後，他回休息室也被教練、球員摸頭稱讚，連南鳥的轉播單位也稱讚。

林子偉突襲短打影片請點此

林子偉在第2局敲出三壘安打，貝茲（Mookie Betts）用安打將他打回來。4局上，林子偉是首名打者，他用突襲短打上壘，下一棒的馬瑞洛（Deven Marrero）也有樣學樣，擾亂藍鳥投手，接著貝茲一棒轟出三分砲，重創對手，林子偉在回休息室時，教練、球員紛紛摸頭，稱讚他的表現。

現場轉播單位的球評也稱讚林子偉的表現，「我喜歡這傢伙」，主播也介紹他是從2A直升大聯盟的台灣選手。紅襪最後以15：1大勝藍鳥。

林子偉。（美聯社）

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