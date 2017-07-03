林子偉5支3猛打賞 紅襪3連戰橫掃藍鳥

〔中央社〕美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪與多倫多藍鳥3連戰最終戰，台灣小將林子偉今天先發擔任游擊手打第8棒，繳出5支3的猛打賞成績，紅襪終場以15比1大勝藍鳥，完成橫掃任務。

林子偉敲出3安，分別是第2局中外野三壘安打、第4局以偷襲短打形成內野一壘安打，以及第8局擊出中外野滾地一壘安打，不過他也在第7局遭到三振。

林子偉3支安打雖然沒有製造打點，但有跑回2分，為球隊做出貢獻。

今天是林子偉大聯盟生涯第8場比賽，也是第4次先發，賽前他的打擊率為2成31。這場比賽結束後，他累積18打數6支安打，打擊率上升至3成33。

紅襪火力全開，擊出本季最多的21支安打，貝茲（Mookie Betts）全場6支4轟出兩支全壘打，灌進生涯新高的8分打點，幫助球隊近7戰拿到第6勝。

紅襪先發左投帕莫蘭茲（Drew Pomeranz）主投6局失1分，連續3場在客場拿下勝投，過去6場在客場先發的戰績為3勝0敗，防禦率降至1.82，本季至今個人成績8勝4負。