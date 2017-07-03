MLB》林子偉8場就敲2支三壘安 創台將最速紀錄 （影音）
2017/07/03 10:22
林子偉。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪23歲林子偉今天單場3安猛打賞，助紅襪痛宰藍鳥。林子偉的三壘安打累計有2支，而台灣旅美好手中，最多是胡金龍累計3支三壘安打，但他是花2個球季達成，林子偉只花8場就有2支三壘安打，速度相當驚人。
林子偉目前出賽8場，18打數有6支安打，有2支是三壘安打，創台灣選手最速紀錄，他的其他安打都是一壘安打。林子偉的打擊率回升至3成33，另跑回3分，全壘打、打點還未開張。
值得注意的是，林子偉累計2支三壘安打，還可以並列大聯盟三壘安打排行榜第35名。大聯盟目前最多三壘安打的選手是洛磯選手布雷克蒙（Charlie Blackmon）的10支。
胡金龍在214個打席才有3支三壘安打，林子偉只花8場比賽、19個打席就敲出2支三壘安打，可見他的速度之快。
2007年胡金龍升上大聯盟，該年29打數敲出7支安打，包含2轟、以及1支三壘安打，打擊率為2成41；隔年他又再次升上大聯盟，116個打數中敲出21支安打，其中有2支三壘安打，但打擊率僅1成81。
林子偉。（美聯社）
相關新聞
- MLB》美國網友取新綽號 林子偉變 「海嘯哥」
- MLB》林子偉突襲短打製造攻勢 藍鳥球評也稱讚（影音）
- 林子偉今先發 紅襪粉絲︰最強台將
- MLB》台灣第一人！ 林子偉單場3安猛打賞創紀錄
- MLB》林子偉猛打賞 助紅襪痛宰藍鳥
推薦新聞
-
NBA》湖人想找替補控衛 看上昔日冠軍控衛2017/07/03 10:51
-
MLB》突襲短打奏效 林子偉引起隊友模仿（影音）2017/07/03 10:49
-
NBA》火箭續組西部天團 3.3億簽優質大前鋒2017/07/03 09:18
-
NBA》季後賽場均5.8分 柯佛仍獲騎士6.6億大合約2017/07/03 07:59
-
中職選秀今登場 今日賽事預告與轉播2017/07/03 06:19