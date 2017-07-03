MLB》林子偉8場就敲2支三壘安 創台將最速紀錄 （影音）

林子偉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪23歲林子偉今天單場3安猛打賞，助紅襪痛宰藍鳥。林子偉的三壘安打累計有2支，而台灣旅美好手中，最多是胡金龍累計3支三壘安打，但他是花2個球季達成，林子偉只花8場就有2支三壘安打，速度相當驚人。

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林子偉目前出賽8場，18打數有6支安打，有2支是三壘安打，創台灣選手最速紀錄，他的其他安打都是一壘安打。林子偉的打擊率回升至3成33，另跑回3分，全壘打、打點還未開張。

值得注意的是，林子偉累計2支三壘安打，還可以並列大聯盟三壘安打排行榜第35名。大聯盟目前最多三壘安打的選手是洛磯選手布雷克蒙（Charlie Blackmon）的10支。

胡金龍在214個打席才有3支三壘安打，林子偉只花8場比賽、19個打席就敲出2支三壘安打，可見他的速度之快。

2007年胡金龍升上大聯盟，該年29打數敲出7支安打，包含2轟、以及1支三壘安打，打擊率為2成41；隔年他又再次升上大聯盟，116個打數中敲出21支安打，其中有2支三壘安打，但打擊率僅1成81。

林子偉。（美聯社）

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