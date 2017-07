MLB》美國網友取新綽號 林子偉變 「海嘯哥」

林子偉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪23歲台灣好手林子偉今天對藍鳥繳出猛打賞的表現,助球隊大勝藍鳥。他的好表現再次吸引許多紅襪球迷眼睛為之一亮,更有球迷幫林子偉取個新綽號「子海嘯」。

林子偉此戰首打席敲出三壘安打,第4局來個突襲短打上壘,雖然第三、第四打席沒有貢獻,但他第五打席揮出中外野安打,單場3安打猛打賞,目前18打數6支安打,打擊率回升至3成33。

有球迷將林子偉的英文名「Tzu-Wei Lin」跟海嘯「Tsunami」結合,變成「Tzunami」(海嘯),來形容林子偉的火燙表現,但不少網友仍用「林來瘋」(Linsanity)讚揚林子偉。

一名紅襪球迷就表示,林子偉在這幾場的大聯盟比賽表現令人印象深刻,紅襪應該要將他留在球隊。

Everyone in the lineup has a hit (or 4)! pic.twitter.com/88mKrJnMkK