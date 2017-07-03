MLB》美國網友取新綽號 林子偉變 「海嘯哥」

林子偉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪23歲台灣好手林子偉今天對藍鳥繳出猛打賞的表現，助球隊大勝藍鳥。他的好表現再次吸引許多紅襪球迷眼睛為之一亮，更有球迷幫林子偉取個新綽號「子海嘯」。

林子偉此戰首打席敲出三壘安打，第4局來個突襲短打上壘，雖然第三、第四打席沒有貢獻，但他第五打席揮出中外野安打，單場3安打猛打賞，目前18打數6支安打，打擊率回升至3成33。

有球迷將林子偉的英文名「Tzu-Wei Lin」跟海嘯「Tsunami」結合，變成「Tzunami」（海嘯），來形容林子偉的火燙表現，但不少網友仍用「林來瘋」（Linsanity）讚揚林子偉。

一名紅襪球迷就表示，林子偉在這幾場的大聯盟比賽表現令人印象深刻，紅襪應該要將他留在球隊。

And you get a hit!

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Everyone in the lineup has a hit （or 4）! pic.twitter.com/88mKrJnMkK — Boston Red Sox （@RedSox） 2017年7月2日

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