MLB》美國網友取新綽號 林子偉變 「海嘯哥」
2017/07/03 08:04
林子偉。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪23歲台灣好手林子偉今天對藍鳥繳出猛打賞的表現，助球隊大勝藍鳥。他的好表現再次吸引許多紅襪球迷眼睛為之一亮，更有球迷幫林子偉取個新綽號「子海嘯」。
林子偉此戰首打席敲出三壘安打，第4局來個突襲短打上壘，雖然第三、第四打席沒有貢獻，但他第五打席揮出中外野安打，單場3安打猛打賞，目前18打數6支安打，打擊率回升至3成33。
有球迷將林子偉的英文名「Tzu-Wei Lin」跟海嘯「Tsunami」結合，變成「Tzunami」（海嘯），來形容林子偉的火燙表現，但不少網友仍用「林來瘋」（Linsanity）讚揚林子偉。
一名紅襪球迷就表示，林子偉在這幾場的大聯盟比賽表現令人印象深刻，紅襪應該要將他留在球隊。
And you get a hit!— Boston Red Sox （@RedSox） 2017年7月2日
And you get a hit!
And you get a hit!
Everyone in the lineup has a hit （or 4）! pic.twitter.com/88mKrJnMkK
相關新聞
- 林子偉今先發 紅襪粉絲︰最強台將
- MLB》林子偉突襲短打製造攻勢 藍鳥球評也稱讚（影音）
- MLB》台灣第一人！ 林子偉單場3安猛打賞創紀錄
- MLB》林子偉猛打賞 助紅襪痛宰藍鳥
- MLB Live》林子偉敲3安打、貝茲雙響8打點 紅襪橫掃對手
推薦新聞
-
NBA》暴龍砸錢不手軟 19.5億續簽長人伊巴卡2017/07/03 08:25
-
MLB》美國網友取新綽號 林子偉變 「海嘯哥」2017/07/03 08:04
-
NBA》3年6.6億！明星射手加入騎士原冠軍夢2017/07/03 07:59
-
不打世大運 小天要後輩接棒2017/07/03 06:00
-
大王雙響 猿追平「半季最多勝」紀錄2017/07/03 06:00