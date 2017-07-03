NBA》暴龍砸30億留人 今夏最大咖控衛發願奪冠

羅利（加通社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏自由球員市場最大咖的控球後衛羅利（Kyle Lowry），今天在部落格「球員論壇」中親自發佈動向，表示將與暴龍續約。

根據《The Vertical》記者Shams Charania消息指出，羅利的新合約為3年接近1億美元（約新台幣30億）的身價，羅利則在部落格中表示，回到暴龍是因為這裡讓他感覺像家，也是考量後認為這是對家人最正確的決定，他說：「我的心一直告訴自己這裡是全世界最美好的城市，也相信暴龍之後可以成為冠軍競爭的球隊。」

羅利上季繳出平均22.4分、4.8籃板、7助攻的成績，真實正負值（Real Plus-Minus）名列全聯盟第10，是暴龍最重要的戰力之一。

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